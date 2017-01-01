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  3. Бобровникова Марина Юрьевна
Бобровникова Марина Юрьевна
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Бобровникова Марина Юрьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Бактериология, 2017 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Клиническая лабораторная диагностика, 2017 г. окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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