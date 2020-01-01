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Бобылев Анатолий Геннадьевич
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0
Бобылев Анатолий Геннадьевич
Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1982 г. окончания.
Сертификат по специальности "Челюстно-лицевая хирургия", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская больница №2 им. Д. Н. Матвеева
ул. Муравьёва-Амурского, 54
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
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