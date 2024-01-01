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Бодряга Екатерина Олеговна
Бодряга Екатерина Олеговна
Стоматолог-гигиенист
Стаж 1 год
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет 2024 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Все Свои рядом
Доступна онлайн запись
ул. Лейтенанта Орлова С.В, 2
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