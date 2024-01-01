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Бодряга Екатерина Олеговна

Бодряга Екатерина Олеговна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 1 год
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет 2024 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
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Доступна онлайн запись
ул. Лейтенанта Орлова С.В, 2

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