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Богатырева Ирина Евгеньевна
6.3
1
Богатырева Ирина Евгеньевна
Терапевт
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело".
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Терапия, 2012 г.
ИПКСЗ, Терапия, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Ленина, 21
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
МедикЪ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Терапевт
1400 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв
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