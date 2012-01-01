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  3. Богатырева Ирина Евгеньевна
Богатырева Ирина Евгеньевна
6.3
1

Богатырева Ирина Евгеньевна

Терапевт
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело".
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Терапия, 2012 г.
  • ИПКСЗ, Терапия, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Ленина, 21
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
МедикЪ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Терапевт
1400 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв

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