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  3. Боженкова Виктория Евгеньевна
Боженкова Виктория Евгеньевна
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Боженкова Виктория Евгеньевна

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт, Главный врач
Стаж 32 года
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1986 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • V Форум стоматологов стран СНГ (Турция), 2007 г.
  • Cеминар "Теоретические обоснования и практические навыки работы с артикуляторами" (Москва), 2008 г.
  • Обучение по эстетической реабилитации Доктора Мауро Фрадеани (Италия, Пезаро ), 2008 г.
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Адреса и стоимость приёма
Вита Дент
Доступна онлайн запись
ул. Тургенева, 49
Консультация взрослых
Главный врач
По запросу
Стоматолог-ортодонт
1000 р
Стоматолог-ортопед
1000 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
500 р
Стоматолог-ортопед
500 р
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