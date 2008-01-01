Боженкова Виктория Евгеньевна

V Форум стоматологов стран СНГ (Турция), 2007 г.

Cеминар "Теоретические обоснования и практические навыки работы с артикуляторами" (Москва), 2008 г.

Обучение по эстетической реабилитации Доктора Мауро Фрадеани (Италия, Пезаро ), 2008 г.