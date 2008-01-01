Боженкова Виктория Евгеньевна
Стаж 32 года
Специализация: ортопедия, ортодонтия, эстетическая стоматология. Постоянно принимает участие в международных конгрессах, симпозиумах, мастер-классах по стоматологии. В своей работе широко использует методы лечения кариеса зубов и его осложнений, эффективно применяет современные методы съемного и несъемного протезирования.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Тургенева, 49
Консультация взрослых
Главный врач
По запросу
Стоматолог-ортодонт
1000 р
Стоматолог-ортопед
1000 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
500 р
Стоматолог-ортопед
500 р
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