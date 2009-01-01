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Богуш Евгения Вячеславовна
7.2
20

Богуш Евгения Вячеславовна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
  • Клиническая ординатура, по специальности "Дерматовенерология", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Тематические усовершенствования по применению в практике дерматологии (Botox, Диспорт)".
  • "Мезотерапия. Применение в практике трихолога, косметолога".
  • "Применение комплексных гомеопатических препаратов в дерматологии".
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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71А
Консультация взрослых
Дерматолог
750 р
Косметолог (дерматолог-косметолог)
600 р
20 отзывов

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