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Богуш Евгения Вячеславовна
7.2
20
Богуш Евгения Вячеславовна
Дерматолог
,
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
Клиническая ординатура, по специальности "Дерматовенерология", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
"Тематические усовершенствования по применению в практике дерматологии (Botox, Диспорт)".
"Мезотерапия. Применение в практике трихолога, косметолога".
"Применение комплексных гомеопатических препаратов в дерматологии".
"Мезотерапия с использованием препаратов Filorga NCTF 135".
"Векторный лифтинг. Методика безоперационного биоармирования препаратами линии J.ULTRA".
"Применение препаратов Ericson laboratoire".
"Применение препаратов лаборатории Holy Land".
"Негиалуроновый филлер «Ellanse» на основе поликапролактона".
"Варианты решения актуальных задач эстетической медицины и косметологии с помощью пилингов ТСА (SKINTECH) и мезотерапии".
"Правильный выбор препаратов контурной пластики – ключ к успеху".
"Препарат контурной пластики Surgiderm 3D matrix".
"Техника введения препарата "Белотеро".
"Техника введения препарата "Ксеомин".
"Применение имплантатов группы Белотеро (Софт и Бейсик)".
"Теория и практика применения имплантатов группы Glytone".
"Радиоволновая хирургия в дерматокосметологии".
"Использование инъекционного имплантанта Juvederm и Surgiderm".
"Эстетическая коррекция препаратами Bellcontour".
"Применение препаратов Restylane, Restylane Vital, Restylane Ligth, Restylane Touch".
"Химические пилинги в практике врача дермато-косметолога".
"Коррекция возрастных изменений кожи преператами на основе ботулотоксина тип А "Диспорт", "Ботокс", "Релатокс", "Ксеамин".
"Использование инъекционного имплантанта Glytone Professional контурной пластике".
"Применение препаратов Radiesse".
"Применение лазерного аппарата "Candela GentleMax", "Fotona", "Quanta System Duetto" в дерматологии и косметологии".
"Методика ультразвукового омоложения аппаратом "Doublo".
Еще 22
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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71А
Консультация взрослых
Дерматолог
750 р
Косметолог (дерматолог-косметолог)
600 р
20 отзывов
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