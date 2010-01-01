  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бокиев Атабек Султанмуратович
Бокиев Атабек Султанмуратович
5.7
1

Бокиев Атабек Султанмуратович

Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Ошский Государственный университет, специализация "Лечебное дело", 2010 г. окончания.
  • Новосибирский Государственный Университет, Ординатура по специальности "Хирургия", 2013 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Центр медицинских комиссий
б-р Амурский, 51
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи