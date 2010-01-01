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Бокиев Атабек Султанмуратович
5.7
1
Бокиев Атабек Султанмуратович
Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Ошский Государственный университет, специализация "Лечебное дело", 2010 г. окончания.
Новосибирский Государственный Университет, Ординатура по специальности "Хирургия", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Хирург
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б-р Амурский, 51
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1 отзыв
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