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Больших Евгения
6.0
0
Больших Евгения
Косметолог
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
ХГМК, Специализация "Сестринское дело"
Учебный центр косметологии "ВЕГА", г. Ростов на Дону, "Косметология"
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Коко Пальм
ул. Льва Толстого, 15
Первичный приём взрослых
Косметолог
По запросу
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