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Больших Евгения
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Больших Евгения

Косметолог
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМК, Специализация "Сестринское дело"
  • Учебный центр косметологии "ВЕГА", г. Ростов на Дону, "Косметология"
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Коко Пальм
ул. Льва Толстого, 15
Первичный приём взрослых
Косметолог
По запросу
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