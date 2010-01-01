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Бондаренко Татьяна Анатольевна
6.0
0
Бондаренко Татьяна Анатольевна
Психолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВПиП, специализация "Психология-психоаналитика", 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Омега ДВ
ул. Воронежская, 138
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
0 отзывов
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