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  3. Бондаренко Татьяна Анатольевна
Бондаренко Татьяна Анатольевна
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Бондаренко Татьяна Анатольевна

Психолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВПиП, специализация "Психология-психоаналитика", 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Омега ДВ
ул. Воронежская, 138
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
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