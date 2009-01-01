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  3. Бондаренко Юлия Александровна
Бондаренко Юлия Александровна
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Бондаренко Юлия Александровна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2017 г.
  • ИПКСЗ, Стоматология детская, 2015 г. окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №25 Ден-Тал-Из
ул. Радищева, 16
Арт Стом
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
650 р
0 отзывов

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