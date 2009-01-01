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Бондарева Валентина Ивановна
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Бондарева Валентина Ивановна

Логопед
Стаж 40 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Иркутский Государственный Педагогический Институт, специализация "Дефектология, логопедия", 1986 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • КПК ЛОР НИИ, "Коррекция ринолалии и заикания", Санкт-Петербург, 2009 г.
  • КПК ЛОР НИИ, "Комплексный подход к клиническим нарушениям речи", Санкт-Петербург, 2010 г.
  • КПК ХК ИРО "Коммуникативная компетентность детей, имеющих речевые нарушения", г. Хабаровск, 2014 г.
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Доступна онлайн запись
пер. Фабричный, 23А
Первичный приём взрослых
Логопед
865 р
Вторичный приём взрослых
Логопед
865 р
Первичный приём детей
Логопед
Бесплатно
Вторичный приём детей
Логопед
700 р
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