Бондарева Валентина Ивановна
Стаж 40 лет
Принимает детей
Имеет звание "Отличник народного просвещения".
Специализируется на вопросах клинических нарушений речи: ринолалии, заикании, дизартрии, алалии. В работе использует авторские технологии по постановке звукопроизношения при различных речевых нарушениях. Проводит коррекционную работу при нарушениях письма и чтения, обучение скорочтению. Занимается речевой подготовкой детей к школе, репетиторство по всем программам начальной школы. Работает со взрослыми, консультирую по вопросам коррекции звукопроизношения и афазии.
Специализируется на вопросах клинических нарушений речи: ринолалии, заикании, дизартрии, алалии. В работе использует авторские технологии по постановке звукопроизношения при различных речевых нарушениях. Проводит коррекционную работу при нарушениях письма и чтения, обучение скорочтению. Занимается речевой подготовкой детей к школе, репетиторство по всем программам начальной школы. Работает со взрослыми, консультирую по вопросам коррекции звукопроизношения и афазии.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Фабричный, 23А
Первичный приём взрослых
Логопед
865 р
Вторичный приём взрослых
Логопед
865 р
Первичный приём детей
Логопед
Бесплатно
Вторичный приём детей
Логопед
700 р
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