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  3. Борисенко Ольга Владимировна
Борисенко Ольга Владимировна
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Борисенко Ольга Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, стоматология, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2006 г.
  • ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2012 г.
  • ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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