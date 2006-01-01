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Борисенко Ольга Владимировна
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Борисенко Ольга Владимировна
УЗИ-специалист
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, стоматология, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2006 г.
ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2012 г.
ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
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