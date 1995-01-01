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  3. Борисевич Елена Анатольевна
Борисевич Елена Анатольевна
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Борисевич Елена Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1995 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Стоматология детского возраста", ХГМИ, 1996 год.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология терапевтическая", квалификация –врач-стоматолог-терапевт, ИПКСЗ, 2007 год.
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2017-2022 гг.
  • Повышение квалификации по программе "Управление качеством медицинской помощи", КГБОУ ДПО Институт повышения квалификации здравоохранения, 2013 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач стоматолог-терапевт, Стоматология " Голливуд", с 2006 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Голливуд
Доступна онлайн запись
ул. Герцена, 15А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
250 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва

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