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Борисевич Елена Анатольевна
6.3
2
Борисевич Елена Анатольевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология", 1995 г. окончания.
Интернатура по специальности "Стоматология детского возраста", ХГМИ, 1996 год.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология терапевтическая", квалификация –врач-стоматолог-терапевт, ИПКСЗ, 2007 год.
Сертификат "Стоматология терапевтическая", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2017-2022 гг.
Повышение квалификации по программе "Управление качеством медицинской помощи", КГБОУ ДПО Институт повышения квалификации здравоохранения, 2013 г.
Сертификат на тему "Неотложные состояния в практике врача стоматолога", 2016 г.
Повышение квалификации по программе "Современные протоколы сердечно-легочной реанимации", 2016 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач стоматолог-терапевт, Стоматология " Голливуд", с 2006 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Голливуд
Доступна онлайн запись
ул. Герцена, 15А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
250 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва
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