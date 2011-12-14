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Борисова Екатерина Геннадьевна
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0
Борисова Екатерина Геннадьевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ГБОУ ВПО "Амурская государственная медицинская академия Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию Российской Федерации, по специальности "Лечебное дело", 2010 г. окончания
Амурская государственная медицинская академия Министерство здравоохранения Амурской области, Интернатура по специальности "Терапия", 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" , Ультразвуковая диагностика,14.12.2011 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
1400 р
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
1400 р
0 отзывов
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