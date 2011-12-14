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  3. Борисова Екатерина Геннадьевна
Борисова Екатерина Геннадьевна
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Борисова Екатерина Геннадьевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО "Амурская государственная медицинская академия Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию Российской Федерации, по специальности "Лечебное дело", 2010 г. окончания
  • Амурская государственная медицинская академия Министерство здравоохранения Амурской области, Интернатура по специальности "Терапия", 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" , Ультразвуковая диагностика,14.12.2011 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
1400 р
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
1400 р
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