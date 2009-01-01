Борисова-Мизинова Яна Геннадьевна

Официальная сертифицированная программа подготовки магистров в соответствии с положением Международной Академии Позитивной и Транскультуральной Психотерапии (IAPP), Европейской Федерации Центров Позитивной Психотерапии (EFCPP), Висбаденовской Академии Психотерапии (WIAP) Всемирной Ассоциации Позитивной Психотерапии – члена Всемирного Совета Психотерапии и Европейской Ассоциации Психотерапии, Висбаден, Германия, 14 января 2013 г.

Обучениe по программе подготовки телефонистов-консультантов Российской Ассоциации Телефонов Экстренной Психологической Помощи: "Телефонное Консультирование", участие в профессиональном тренинге под контролем супервизора, Хабаровский Городской Психотерапевтический Центр, Городской телефон доверия, г.Хабаровск, Россия.

Сертифицированный базовый курс по Позитивной психотерапии, Центр Позитивной Психотерапии, г.Хабаровск, Россия