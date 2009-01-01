  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Борисова-Мизинова Яна Геннадьевна
Борисова-Мизинова Яна Геннадьевна
6.0
0

Борисова-Мизинова Яна Геннадьевна

Психолог, Директор клиники
Стаж 12 лет
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДГГУ, специализация "Клиническая психология". Диплом с отличием.
Курсы повышения квалификации
  • Официальная сертифицированная программа подготовки магистров в соответствии с положением Международной Академии Позитивной и Транскультуральной Психотерапии (IAPP), Европейской Федерации Центров Позитивной Психотерапии (EFCPP), Висбаденовской Академии Психотерапии (WIAP) Всемирной Ассоциации Позитивной Психотерапии – члена Всемирного Совета Психотерапии и Европейской Ассоциации Психотерапии, Висбаден, Германия, 14 января 2013 г.
  • Обучениe по программе подготовки телефонистов-консультантов Российской Ассоциации Телефонов Экстренной Психологической Помощи: "Телефонное Консультирование", участие в профессиональном тренинге под контролем супервизора, Хабаровский Городской Психотерапевтический Центр, Городской телефон доверия, г.Хабаровск, Россия.
  • Сертифицированный базовый курс по Позитивной психотерапии, Центр Позитивной Психотерапии, г.Хабаровск, Россия
Еще 14
Участие в ассоциациях
  • Всемирный совет по психотерапии WCP
  • Европейская Федерация Центров Позитивной Психотерапии (EFCPP)
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Психологический консультационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 3
Консультация взрослых
Психолог
2300 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи