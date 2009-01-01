Борисова-Мизинова Яна Геннадьевна
Стаж 12 лет
Область профессиональных интересов:
Детская, личная и семейная психотерапия
Клиническая психология
Групповая психотерапия
Нейропсихологическая диагностика и коррекция
Психотерапия подростков
Работа с детьми с особенностями в развитии (аутизм, ЗПР, ЗПРР и пр.)
Позитивный психотерапевт
Детская, личная и семейная психотерапия
Клиническая психология
Групповая психотерапия
Нейропсихологическая диагностика и коррекция
Психотерапия подростков
Работа с детьми с особенностями в развитии (аутизм, ЗПР, ЗПРР и пр.)
Позитивный психотерапевт
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 3
Консультация взрослых
Психолог
2300 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
По запросу
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