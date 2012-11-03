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  3. Борисова Оксана Сергеевна
Борисова Оксана Сергеевна
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Борисова Оксана Сергеевна

Врач общей практики (семейный врач), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, общая врачебнаяпрактика. Сертификат: 03.11.2012 - до 03.11.2017
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Ленина, 21
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
Бесплатно
1 отзыв

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