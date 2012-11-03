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Борисова Оксана Сергеевна
6.3
1
Борисова Оксана Сергеевна
Врач общей практики (семейный врач)
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, общая врачебнаяпрактика. Сертификат: 03.11.2012 - до 03.11.2017
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Ленина, 21
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
Бесплатно
1 отзыв
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