  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Борисовская Елена Сергеевна
Борисовская Елена Сергеевна
6.0
0

Борисовская Елена Сергеевна

Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Социальная стоматология
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 46
Консультация взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи