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Боркова Кира Викторовна
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Боркова Кира Викторовна
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Новочеркасское медицинское училище, Сестринское дело, 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
0 отзывов
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