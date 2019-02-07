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  3. Бойко Анастасия Евгеньевна
Бойко Анастасия Евгеньевна
6.6
2

Бойко Анастасия Евгеньевна

Стоматолог
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2007 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология общей практики", действителен до 07.02.2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В
Первичный приём взрослых
Стоматолог
640 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог
430 р
2 отзыва

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