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Бойко Вера Ивановна
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Бойко Вера Ивановна

Эндоскопист
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", диплом Ю №442445 (с отличием) от 29.07.1976 г.
  • Интернатура по специальности "Внутренние болезни", 1976-1977 гг.
  • Ординатура по специальности "Терапия", 1984-1986 гг.
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Курсы повышения квалификации
  • Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
  • Многократно стажировался в различных клиниках Европы и США.
Участие в ассоциациях
  • Ежегодное участие в семинарах и конференциях по вопросам эндоскопической диагностики и эндоскопического лечения: «Актуальные вопросы гибкой эндоскопии желудочно-кишечного тракта», «Язвенные кровотечения и их эффективное лечение», «Вопросы ранней диагностики злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта» и т.д.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
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