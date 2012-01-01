Бойко Вера Ивановна
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Награждена Почетной грамотой Губернатора Хабаровского края в 2012 г.
Награждена Дипломом в краевом конкурсе «Признание» в номинации «Лучший в профессии» в 2014 г.
Награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» в 2018 г.
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:
Диагностическая эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Награждена Дипломом в краевом конкурсе «Признание» в номинации «Лучший в профессии» в 2014 г.
Награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» в 2018 г.
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:
Диагностическая эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
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