Бойко Вера Ивановна

Награждена Почетной грамотой Губернатора Хабаровского края в 2012 г.

Награждена Дипломом в краевом конкурсе «Признание» в номинации «Лучший в профессии» в 2014 г.

Награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» в 2018 г.



Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:

Диагностическая эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта.



