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Брсоян Сильва Вараздатовна
6.0
0

Брсоян Сильва Вараздатовна

Акушер
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Базовый медицинский колледж Ереванского экономико-юридического университета, специализация "Акушерское дело", 2005 г. окончания.
  • Сертификат "Акушерское дело", действителен до 08 апреля 2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
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