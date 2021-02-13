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Брянцева Мария Игоревна
6.0
0
Брянцева Мария Игоревна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, стоматология, 2002 г. окончания.
Сертификат "Стоматология терапевтическая", действителен до 13.02.2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
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