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Брюханова Наталья Валерьевна
6.0
0
Брюханова Наталья Валерьевна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Белый кофе
ул. Советская, 50
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
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