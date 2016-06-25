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Бучнева Ирина Григорьевна
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Бучнева Ирина Григорьевна
Акушер-гинеколог
Стаж 8 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Амурская государственная медицинская академия, "Лечебное дело", 2010 г. окончания.
Интернатура "Акушерство и гинекология", ДВГМУ, 2011 г.
Сертификат "Акушерство и гинекология", ИПКСЗ, действителен с 25.06.2016 г. по 24.06.2021 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации, "Методы функциональной диагностики (антенатальный КТГ-скрининг) в акушерстве", ИПКСЗ, 2011 г.
Повышение квалификации, "Патология шейки матки с курсом кольпоскопии, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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