Буланова Оксана Александровна
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1390 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1090 р
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1400 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1400 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1200 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1200 р
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