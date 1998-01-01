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  3. Буланова Оксана Александровна
Буланова Оксана Александровна
6.3
3

Буланова Оксана Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Оториноларингология", на базе Городской Больницы №2 г. Хабаровск, 1998 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Оториноларингология", на базе Городской Больницы №2, Хабаровск, 2001 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующий отделением, Областная больница, г. Петропавловск-Камчатский, 1998-1999 гг.
  • Врач-оториноларинголог, Поликлиника №3, г. Хабаровск, 2000-2007 гг.
  • Врач-оториноларинголог, Стационар Городской Больницы №2, г. Хабаровск, 2007-2015 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский диагностический центр
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1390 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1090 р
Medical Center
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1400 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1400 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1200 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1200 р
3 отзыва

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