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  3. Бурдиенко София Генадьевна
Бурдиенко София Генадьевна
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Бурдиенко София Генадьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 1 год
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Адреса и стоимость приёма
VG Clinic
Доступна онлайн запись
пер. Донской, 7
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
1500 р
0 отзывов

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