Буренкова Валентина Викторовна
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Проведение ультразвуковых исследований (органов брюшной полости, УЗИ сердца, мочевыводительной системы, УЗИ суставов, урология, УЗИ экстракраниальных сосудов).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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