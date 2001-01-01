  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Буренкова Валентина Викторовна
Буренкова Валентина Викторовна
6.0
0

Буренкова Валентина Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ специализация "Лечебное дело", 2001 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура, по специальности "Инфекционное дело", 2002 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Повышение квалификации по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи