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  3. Бурнашева Нелла Мухамедовна
Бурнашева Нелла Мухамедовна
6.0
0

Бурнашева Нелла Мухамедовна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Краснореченская, 107А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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