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Бурова Мария Александровна
7.4
5
Бурова Мария Александровна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-эндодонт
Стаж 18 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, стоматологический факультет.
Клиническая ординатура по специальности «Ортодонтия» на кафедре стоматологии детского возраста, ДВГМУ.
Курсы повышения квалификации
Регулярное повышение квалификации и стажировки в российских обучающих центрах.
Участие в ассоциациях
Участник конференций по эстетической стоматологии и эндодонтии.
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Арт Стом
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
650 р
5 отзывов
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