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  3. Бурова Мария Александровна
Бурова Мария Александровна
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Бурова Мария Александровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-эндодонт
Стаж 18 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, стоматологический факультет.
  • Клиническая ординатура по специальности «Ортодонтия» на кафедре стоматологии детского возраста, ДВГМУ.
Курсы повышения квалификации
  • Регулярное повышение квалификации и стажировки в российских обучающих центрах.
Участие в ассоциациях
  • Участник конференций по эстетической стоматологии и эндодонтии.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Арт Стом
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
650 р
5 отзывов

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