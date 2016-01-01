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Буря Руслан Андреевич
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Буря Руслан Андреевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2016 г. окончания.
  • ДВГМУ, специализация "Офтальмология", 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
ул. Петра Комарова, 3
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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