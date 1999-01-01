  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бянкина Оксана Михайловна
Бянкина Оксана Михайловна
6.3
1

Бянкина Оксана Михайловна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1999 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника 17
ул. Краснореченская, 177Б
Первичный приём детей
Педиатр
Бесплатно
Вторичный приём детей
Педиатр
Бесплатно
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи