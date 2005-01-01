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Быков Евгений Леонидович
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Быков Евгений Леонидович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1987 г. окончания.
  • Интернатура "Анастезиология - реаниматология", 1988 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-интерн анастезиолог - реаниматолог, Хабаровская краевая клиническая больница, 1987 г. - 1998 г.
  • Врач - анастезиолог - реаниматолог, Смидовичская ЦРБ, 1988 г.. - 1991 г.
  • Врач - анестезиолог - реаниматолог, ГМУ «Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ДВЖД МПС РФ», 1991 г. - 2005 г.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
1600 р
Первичный приём детей
Анестезиолог-реаниматолог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
1100 р
Вторичный приём детей
Анестезиолог-реаниматолог
1100 р
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