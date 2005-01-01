Быков Евгений Леонидович
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Направление деятельности: проведение анестезии, интенсивной терапии у больных при заболеваниях любой категории сложности. Проведение искуственного питания, уход за тяжелобольными.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
1600 р
Первичный приём детей
Анестезиолог-реаниматолог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
1100 р
Вторичный приём детей
Анестезиолог-реаниматолог
1100 р
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