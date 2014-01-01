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Быкова Айна Анатольевна
Быкова Айна Анатольевна
Травматолог-ортопед
Стаж 7 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "Лечебное дело" 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
1500 р
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