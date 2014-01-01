Быкова Светлана Анатольевна
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Кандидат медицинских наук
доцент кафедры ДПО Института непрерывного
профессионального образования и аккредитации ДВГМУ.
Направление деятельности: функциональная диагностика заболеваний сердца, органов дыхания.
доцент кафедры ДПО Института непрерывного
профессионального образования и аккредитации ДВГМУ.
Направление деятельности: функциональная диагностика заболеваний сердца, органов дыхания.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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