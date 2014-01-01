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  3. Быкова Светлана Анатольевна
Быкова Светлана Анатольевна
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Быкова Светлана Анатольевна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, 2017 г. окончания.
Участие в ассоциациях
  • Член РОХМИНе.
Опыт работы
  • Врач - функциональной диагностики, НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 ОАО «РЖД», 1993 г. – 2014 г.
  • Заведующая отделением ФД, НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 ОАО «РЖД», 2014 г. – 2019 г.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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