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Царев Андрей Леонидович
5.7
0
Царев Андрей Леонидович
Хирург
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Амурская ГМА, лечебное дело, 2002 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Дикопольцева, 34
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Вторичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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