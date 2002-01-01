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Царев Андрей Леонидович
5.7
0

Царев Андрей Леонидович

Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Амурская ГМА, лечебное дело, 2002 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Дикопольцева, 34
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Вторичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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