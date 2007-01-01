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Чабан Наталья Борисовна
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Чабан Наталья Борисовна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Ортодонтия, 2019 г.
Участие в ассоциациях
  • Член общественной организации "Ассоциация стоматологов"
Опыт работы
  • Врач-стоматолог ортодонт, ООО "Доктор Стом", 2007 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Доктор Стом
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
800 р
0 отзывов

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