Чаусова Елена Алексеевна

Участие в тренингах по клиентоориентированному сервису

Повышение квалификации по теме «Профессиональная гигиена полости рта. Комплексное лечение болезней пародонта» (г. Новосибирске), 2008 г.

Семинар "Профессиональная гигиена и индивидуальная профилактика как обязательный этап комплексного ведения каждого стоматологического пациента", 2009 г.