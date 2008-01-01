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  3. Чаусова Елена Алексеевна
Чаусова Елена Алексеевна
6.3
1

Чаусова Елена Алексеевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 26 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМК, 1992 г. окончания.
  • Дополнительное образование при Иркутском, Санкт - Петербургском и Хабаровском институтах повышения квалификации медицинских работников
Курсы повышения квалификации
  • Участие в тренингах по клиентоориентированному сервису
  • Повышение квалификации по теме «Профессиональная гигиена полости рта. Комплексное лечение болезней пародонта» (г. Новосибирске), 2008 г.
  • Семинар "Профессиональная гигиена и индивидуальная профилактика как обязательный этап комплексного ведения каждого стоматологического пациента", 2009 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Вита Дент
Доступна онлайн запись
ул. Тургенева, 49
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
500 р
Консультация взрослых
Стоматолог-гигиенист
1000 р
1 отзыв

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