Чаусова Елена Алексеевна

Дополнительное образование при Иркутском, Санкт - Петербургском и Хабаровском институтах повышения квалификации медицинских работников
Курсы повышения квалификации
Участие в тренингах по клиентоориентированному сервису
Повышение квалификации по теме «Профессиональная гигиена полости рта. Комплексное лечение болезней пародонта» (г. Новосибирске), 2008 г.
Семинар "Профессиональная гигиена и индивидуальная профилактика как обязательный этап комплексного ведения каждого стоматологического пациента", 2009 г.
Участие в обучающих курсах: "Повышение качества лечения заболеваний пародонта с использованием современных технологий» и «Принципы профилактики периимплантита с использованием современных технологий", 2011 г.
Участие в Семинаре Тима Донли "Последняя и новейшая информация для практикующих стоматологов-пародонтологов и гигиенистов", 2014 г.
Обучение по программе "Отбеливание зубов - от теории к практике", 2015 г.
Сертификат специалиста, прошедшего мастер-класс PlasmoliftingTM в стоматологии, 2015 г.
Загрузка комментариев...