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Чайка Галина Анатольевна
6.0
0
Чайка Галина Анатольевна
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
Сертификат по специальности "Радиационная безопасность", 2019 г.
Сертификат по специальности "Рентгенология", 2015 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Туберкулезная больница
ул. Карла Маркса, 103
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов
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