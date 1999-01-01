  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Чечетка Денис Юрьевич
Чечетка Денис Юрьевич
6.3
2

Чечетка Денис Юрьевич

Проктолог (колопроктолог), Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 15 лет
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ по специальности "Лечебное дело", 1999 г. окончания.
  • ВГМУ, Интернатура по специальности "Хирургия", 2000 г.
  • ВГМУ, Ординатура по специальности "Хирургия", 2002 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Хирургия", ГБОУ ВПО ДВГМУ., 2011 г.
  • Сертификат по специальности "Колопроктология", ГБОУ ВПО ДВГМУ., 2014 г.
  • Сертификат по сердечно-сосудистой хирургии, ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова., 2015 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Хирург
1400 р
Проктолог (колопроктолог)
1600 р
Сосудистый хирург (ангиохирург)
1600 р
Флеболог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
Хирург
По запросу
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
Хирург
1250 р
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
Хирург
1000 р
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
Консультация взрослых
Хирург
850 р
МедикЪ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Флеболог
1500 р
Сосудистый хирург (ангиохирург)
1500 р
Проктолог (колопроктолог)
1500 р
Хирург
1500 р
Вторичный приём взрослых
Флеболог
1300 р
Сосудистый хирург (ангиохирург)
1300 р
Проктолог (колопроктолог)
1300 р
Хирург
1300 р
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи