Чечетка Денис Юрьевич

Сертификат по специальности "Хирургия", ГБОУ ВПО ДВГМУ., 2011 г.

Сертификат по специальности "Колопроктология", ГБОУ ВПО ДВГМУ., 2014 г.

Сертификат по сердечно-сосудистой хирургии, ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова., 2015 г.