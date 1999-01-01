Чечетка Денис Юрьевич
Стаж 15 лет
Ассистент кафедры хирургии ДВГМУ.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Хирург
1400 р
Проктолог (колопроктолог)
1600 р
Сосудистый хирург (ангиохирург)
1600 р
Флеболог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
Хирург
По запросу
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
Хирург
1250 р
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
Хирург
1000 р
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
Консультация взрослых
Хирург
850 р
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Флеболог
1500 р
Сосудистый хирург (ангиохирург)
1500 р
Проктолог (колопроктолог)
1500 р
Хирург
1500 р
Вторичный приём взрослых
Флеболог
1300 р
Сосудистый хирург (ангиохирург)
1300 р
Проктолог (колопроктолог)
1300 р
Хирург
1300 р
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