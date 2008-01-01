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  3. Чекурда Елена Викторовна
Чекурда Елена Викторовна
6.8
3

Чекурда Елена Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Лечебное дело, 2008 г. окончания
  • Интернатура, ДВГМУ, специализация "Акушерство и гинекология", 2012 г. окончания.
  • Ординатура, ДВГМУ, специализация "Акушерство и гинекология", 2013 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
3 отзыва

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