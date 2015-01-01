Челпанов Владимир Константинович

Лечение воспалительных заболеваний репродуктивной системы у девочек. Контрацепция в подростковом возрасте. Нарушения полового развития. Обследование и лечение нарушений репродуктивной системы в подростковом периоде.



А также: лечение климактерических расстройств, менопаузальная терапия, подбор, установка и удаление ВМС; подбор индивидуальной контрацепции для предупреждения нежелательной беременности, реабилитация после гинекологических операций, диагностика и лечение патологии шейки матки.