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Челпанов Владимир Константинович
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Челпанов Владимир Константинович

Акушер-гинеколог
Стаж 4 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • АГМА, специализация "Лечебное дело", 2015 г. окончания.
  • АГМА, Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Патология шейки матки с курсом кольпоскопии, 2018 г.
  • Уральский Государственный Медицинский Университет, Эндокринология в акушерстве и гинекологии, 2019 г.
  • Координационный совет по развитию непрерывного медицинского образования, Шейка матки, генетальные инфекции, гормоны. особенности кольпоскопии, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 10
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1200 р
Первичный приём детей
Акушер-гинеколог
1200 р
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 74
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1200 р
Первичный приём детей
Акушер-гинеколог
1200 р
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