Чередник Ирина Владимировна
Стаж не указан
Врач дерматолог, косметолог. Является сертифицированным тренером по перманентному макияжу «Mystyle», сертифицированный тренер по косметике «Холи Ленд»,
Сертифицированный тренер компании «Мерц» по применению препарата «Radiesse», «Belotero», «Ксеомин»
Сертифицированный тренер компании «Мерц» по применению препарата «Radiesse», «Belotero», «Ксеомин»
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71А
Консультация взрослых
Дерматолог
750 р
Косметолог (дерматолог-косметолог)
600 р
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