  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Чередник Ирина Владимировна
Чередник Ирина Владимировна
6.3
4

Чередник Ирина Владимировна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ
Курсы повышения квалификации
  • «Тематические усовершенствования по применению ботулотоксинов в практике дерматологии (Botox, Диспорт)»
  • «Малоинвазивный метод аптос»
  • «Эрбиевый, фракционный лазер»
Еще 23
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71А
Консультация взрослых
Дерматолог
750 р
Косметолог (дерматолог-косметолог)
600 р
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи