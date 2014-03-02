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Черепанова Ирина Борисовна
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Черепанова Ирина Борисовна
Педиатр
Стаж 25 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Благовещенский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания
Интернатура по специальности "Педиатрия", Благовещенский Государственный Медицинский Институт,1992 г. окончания
Сертификат "Педиатрия", ИПКСЗ, действителен с 08.04.2014 г. по 07.04.2019 г.
Курсы повышения квалификации
Курсы повышение квалификации по педиатрии, г. Хабаровск, 02.03.2014 - 08.04.2014 г.
Участие в ассоциациях
Регулярный участник конференций.
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор рядом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём детей
Педиатр
1300 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1100 р
0 отзывов
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