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Черевко Нина Ивановна
6.0
0
Черевко Нина Ивановна
Профпатолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1979 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Профпатология, 2001 г.
ИПКСЗ, Профпатология, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Автодор
ул. Тихоокеанская, 169
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
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