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  3. Черкасова Анастасия Юрьевна
Черкасова Анастасия Юрьевна
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Черкасова Анастасия Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Стоматология, 2011 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
Люмьер
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
360 р
0 отзывов

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