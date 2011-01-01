Черкасова Анастасия Юрьевна
Стаж 8 лет
Принимает детей
Профессиональные навыки: лечение кариеса постоянных зубов. Лечение осложненных форм кариеса постоянных зубов. Лечение всех видов некариозных поражений тканей зуба. Эндодонтическое лечение корневых каналов зубов. Реставрация зубов композитными материалами.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Краснореченская, 177А
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
360 р
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