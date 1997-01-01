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Черненко Светлана Александровна
6.3
1
Черненко Светлана Александровна
Логопед
Стаж 22 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Комсомольский-на-Амуре Государственный Педагогический Институт, специализация "Преподаватель дошкольной педагогики и психологии", 1997 г. окончания.
Биробиджанский Государственный Педагогический Институт, квалификация "Учитель и логопед школ для детей с нарушением интеллекта", 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Практический курс "Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Неокортекс
Доступна онлайн запись
ул. Орджоникидзе, 25А
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1 отзыв
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