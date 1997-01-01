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  3. Черненко Светлана Александровна
Черненко Светлана Александровна
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Черненко Светлана Александровна

Логопед
Стаж 22 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Комсомольский-на-Амуре Государственный Педагогический Институт, специализация "Преподаватель дошкольной педагогики и психологии", 1997 г. окончания.
  • Биробиджанский Государственный Педагогический Институт, квалификация "Учитель и логопед школ для детей с нарушением интеллекта", 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Практический курс "Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Неокортекс
Доступна онлайн запись
ул. Орджоникидзе, 25А
Первичный приём детей
Логопед
1000 р
Консультация детей
Логопед
1300 р
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