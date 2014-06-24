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Черникина Евгения Генриховна
6.0
0
Черникина Евгения Генриховна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1993 г. окончания.
Клиническая ординатура в ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1995 г. окончания.
Сертификат "Педиатрия", выдан ИПКСЗ действителен с 24.06.2014 г. по 23.06.2019 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Педиатрия", ИПКСЗ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Доктор рядом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём детей
Педиатр
1300 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1100 р
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