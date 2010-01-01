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Черникова Ирина Сергеевна
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Черникова Ирина Сергеевна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
АГМА, Специальность "Лечебное дело", 2010 г. окончания.
АГМА, Ординатура по Терапии, 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Клиническая диагностика, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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