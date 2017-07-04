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Черникова Валерия Михайловна
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Черникова Валерия Михайловна

Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2017 г. окончания.
  • Свидетельство об аккредитации специалиста 332400027450 специальность «Стоматология общей практики» от 04.07.2017г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Щелкунчик
ул. Краснореченская, 149
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
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