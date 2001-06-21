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  3. Чернышева Наталия Витальевна
Чернышева Наталия Витальевна

Чернышева Наталия Витальевна

Педиатр
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности «Педиатрия», 21.06.2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО ДВГМУ, повышение квалификации по программе «Избранные вопросы педиатрии», 30.05.2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Педиатр
2200 р

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